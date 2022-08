“Los vecinos lo encontraron”; abogado cuestiona a Del Castillo y la policía por atribuirse el hallazgo del bebé Alex

La Paz

Tras meses de la desaparición de la bebé raptada Daylin, el abogado de la familia de la menor, afirmó que es importante aclarar que no fue el Ministerio de Gobierno Eduardo Del Castillo, ni la policía quienes a través de un operativo encontraron al bebé Alex, sino que fueron vecinos junto a personal de la empresa que se encarga de la distribución del desayuno escolar, quienes lo hallaron.

“Está claro que los vecinos encontraron al bebé no ha sido la policía, ni ningún operativo, recién el operativo de análisis e inteligencia criminal, se constituyó al lugar para poder recabar alguna información”, manifestó el jurista.

Así mismo, pidió al ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo brindar información sobre los 10.000 dólares de recompensa, que ofrecieron para dar información sobre la raptora del bebé Alex, ya que afirmó que en el caso de la bebé Daylin no hubo la cantidad que ofrecieron como recompensa.

“El ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo), habla de otros 10.000 dólares, quisiera pedirle públicamente a él que nos diga en que cuenta exactamente se encuentra los 10.000 dólares, o de donde los va sacar, porque en el caso de la bebé Daylin no hubo los 10.000 dólares. Me parece una demagogia y una irresponsabilidad de parte del ministro de Gobierno, hablar de recompensa, cuando la propia población está encontrando al bebé Alex y decir que la policía hizo el operativo me parece un insulto a la población”, aseveró el jurista.