Loza califica de insuficientes las disculpas de Del Castillo sobre denuncias contra dirigentes del Trópico y Los Yungas

Cochabamba

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, manifestó este viernes que, son insuficientes las disculpas realizadas por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien en pasados días hizo declaraciones respecto a que algunos dirigentes y diputados del Trópico y Los Yungas se estarían beneficiando ilícitamente con la producción de hoja de coca.

“Entendemos que el ministro intentó pasar (el tema) con disculparse, pero considero que no son suficientes, yo puedo hacer y hablar cualquier cosa, me disculpo y no pasa nada, yo creo que debe tomarse algunas acciones, tendremos una reunión en el Trópico de Cochabamba, en base a esa reunión se tomará alguna determinación”, manifestó Loza.