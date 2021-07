Luis Miguel sufre una crisis emocional, consumido en la soledad y la paranoia de contagiarse de Covid-19

Cargando...

El sol que un día brillo, se ha ido apagando, Luis Miguel enfrenta una de sus peores crisis emocionales y se encuentra refugiado en el paradisíaco puerto de Acapulco, Guerrero.

Las críticas, una posible demanda por su serie, la ruptura amorosa y el temor por contagiarse de Covid-19, fueron los detonantes, para que la paranoia se apodere del interprete. Según la revista TV Notas ‘Miky’ solo tiene contacto con su personal de seguridad y una joven que lo visita ocasionalmente.

“Cada vez que viene, los de seguridad de Luis Miguel contratan a gente de una empresa que hace pruebas de antígenos, y esta mujer no puede pasar a la suite de él si antes no se hace la prueba para confirmar que es negativa y que no hay riesgo de que lo pueda contagiar”, dijo una fuente.

Sus problemas emocionales parten del declive que tuvo la segunda temporada de su serie la cual presentó un bajo rating y fue calificada de aburrida.

“Está viviendo una crisis emocional tan fuerte, que nadie se la imagina; primero, porque la segunda temporada de su serie no tuvo el éxito que se esperaba, hasta la tacharon de aburrida y no fue tan vista, y luego lo demás”, resaltó la publicación.

Otro de los grandes conflictos ha sido con su hija, Michelle Salas quien rechazó la manera en la que fue reflejada en la trama y podría llevar a términos legales su denuncia.

“Por la manera tan sexualizada con la que en la serie se mostró el romance de Michelle con el exrepresentante Alejandro Asensi. Ella y su mamá, Stephanie Salas, no se quedaron calladas y hasta hablaron de demandar… en realidad su hija nunca ha sido su prioridad, ya estaban peleados desde hace años, más bien ahora es el tema legal lo que le incomoda”, aseguraron.

Otro de los factores que afectó su estado emocional, es la relación con Mollie Gould, ese fue otro de los detonantes pues la corista terminó su romance por un hombre más joven.

“Más bien lo de Mollie Gould fue lo que más le pegó en el ego, porque llevaban tres años de relación y lo dejó por un hombre 10 años más joven que él, así que también se está refugiando de eso, del qué dirán.

Pero lo que más lo ha mantenido apartado de todo es su temor a enfermar de Covid-19”, relató.

El virus le ha causado paranoia al Luismi, quien teme enfermarse y no poder volver a los escenarios.

“Por la pandemia, además de que le restó trabajo, porque no ha podido dar conciertos en más de un año, le desarrolló un miedo muy grande a enfermarse, una paranoia sumamente profunda; piensa que si le da la Covis-19, por la afectación pulmonar que provoca, no podría volver a cantar… cree que si enferma, su estado podría ser grave y no sobrevivir”, contó.