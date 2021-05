Madre clamó de rodillas a Dios por su hija

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Una historia de fe. Unos padres y profesionales de salud relatan la lucha constante que sufren por una extraña enfermedad que padece una de sus hijas gemelas (6), quien gracias a sus súplicas a Dios abrió los ojos y despertó después de varios días de estar en coma.

Aún no identifican la enfermedad que la aqueja, pero comparten este "milagro" porque cuando no habían esperanzas de recuperación, la niña reaccionó. "Aún no habla y no camina", dijo su madre Cinthia Rivero, quien se hizo viral por un transeúnte que captó el momento cuando clamaba de rodillas en la puerta de la Catedral por la salud de su hija, después de eso sucedió lo inesperado.

Fernando Subirana, padre de las gemelas, dijo que las personas no deben perder la fe ni la esperanza en estos tiempos tan difíciles por la pandemia.“Lo material no es nada, primero es la vida”, enfatizó.

Esta es la historia de Cinthya Rivero que se viralizó cuando fue captada esta imagen mientras ella se arrodillaba afuera de la catedral.

Hablamos con ella para conocer su historia pues además de ser profesionales en salud con su esposo viven su propia lucha, una de sus gemelas de 6 años aún no se conoce el. diagnóstico, ellos han pasado por varios hospitales donde no le han dando muchas esperanzas, pero su fe de ellos los lleva a no perderla. piden oraciones para restablecer la salud de maría del carmen.

