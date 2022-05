Madre de Jhenny: "Con tanto sacrificio crié a mi hija para que me lo mate como a un animal"

Cochabamba, Bolivia

Jhenny Villa López, de 21 años, es la octava víctima de feminicidio en Cochabamba. Su mamá cuenta que la joven decidió separarse de su pareja, Sergio Huallpa de 29 años, y él aceptó de buena manera. Sin embargo, el sujeto, que ya la agredió, había planeado terminar con su vida.

La víctima era la menor de 9 hermanos. Su padre le abandonó y su mamá los crio y mantuvo lavando ropa.

“He trabajado de todo, me sacrifiqué por ellos. Les he hecho estudiar, dos son bachilleres. Siempre me preocupé por mis hijas para que ahora me lo haga esto, para que me lo maten como a un animal”, contó la madre de la joven.