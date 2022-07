Madre de la víctima de 13 años: “La justicia no ejecutó sentencia contra el violador y este puede salir libre”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una madre pide a las autoridades judiciales que ejecuten la sentencia en contra de José Fernando Espinoza (20) quien abuso de dos niñas de 13 y 14 años a finales de 2019 en el barrio La Floresta de Yapacaní.

La afligida progenitora de una de las víctimas que denunció el caso y peregrinó para que el sujeto sea sentenciado, clama por justicia desde hace tres años, para que el sujeto, quien fue declarado culpable de haber cometido delitos sexuales en contra de dos menores sea condenado. Los hechos quedaron grabados en tres videos que el mismo denunciado filmó y viralizó en las redes sociales.

“En los videos se ve todo, el tipo violó a mi hija y a su amiguita, me dijeron que fue condenado a 25 años y que esa sentencia ya se iba ejecutoriar, pero no fue así, porque ahora el tipo quiere salir de la cárcel”, relató la mujer.

El 10 de mayo del 2021, el Tribunal Primero de Sentencia de Buena Vista, por unanimidad, declaró culpable al acusado y fue condenado a una pena de 25 años de cárcel por el delito de violación agravada, no obstante, la sentencia hasta el momento no ha sido ejecutoriada, por lo que la defensa de José Fernando presentó ayer, martes una apelación y solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, la cual se suspendió debido a que el acusado no llegó a tiempo a la misma.

En este contexto, la mamá de una de las menores pidió a las autoridades judiciales que la sentencia finalmente sea ejecutoriada, puesto que no cuenta con recursos económicos para continuar con el proceso, pues para hacer seguimiento a la batalla jurídica he vendido mis cosas ahora pido justicia", exclamó la afligida mujer.

“Los primos de José Fernando Espinoza, agarraron el pasado mes a mi otra hija y le dijeron que la iban a matar por haber denunciado a su primo, por eso también se fue junto a su hermana. Pido garantías para mi familia”, narró entre lágrimas la madre.