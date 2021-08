Madre de la víctima: “¡Es un monstruo! Cómo ha podido violar a nuestra hijita”

Cochabamba, Bolivia

Un juez determinó 6 meses de detención preventiva en el penal de El Abra para el hombre que está acusado de haber violado a su hija durante cinco años. En su traslado al penal recibió una golpiza por parte de familiares de la madre de la víctima y vecinos.

El abogado de la víctima, Eduardo Mérida, informó que el sindicado estará recluido preventivamente por seis meses, mientras se colectan todas las evidencias. Luego, pedirán una sentencia de 30 años considerando agravantes puesto que la víctima es hija del procesado.

Acotó que el hombre manifestó su intención de someterse a un procedimiento abreviado con una pena de 20 años de presidio, pero la defensa de la víctima rechazó esa posibilidad porque exigen la pena máxima.

“Este caso ha consternado a todo Sipe Sipe y al Valle Bajo, este sujeto no ha tenido piedad, abusaba de su propia hija desde sus 6 años. La mandaba a doblar ropa y la agredía cada que la mamá salía de la casa. La niña contó que su padre no la dejaba salir a la calle, para proceder a violarla”, contó Mérida.

La víctima tiene 11 años y fue agredida sexualmente desde que tenía 6 años. El caso fue descubierto cuando la hermana (10 años) de la víctima vio el abuso, le contó a su madre y ésta denunció el hecho en la Fuerza Especial de Lucha Contra a Violencia (FELCV).

El hecho ocurrió en Suticollo, la madre de menor aseguró que no se percató de lo que sucedía con su hija. Desconsolada exige 30 años de cárcel.

“¡Es un monstruo, no debería existir, pido 30 años de cárcel para este maldito! Pido justicia para mi hija. El me llamaba cada que salía, yo jamás me di cuenta, cómo pudo pasar esto!!! Quiero que se pudra en la cárcel, el amenazó a mis hijas si me avisaban, él nos iba a matar”, contó la madre.