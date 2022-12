Madre de niña de 12 años víctima de violación, denuncia que amenazaron con secuestrar de nuevo a su hija

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una mujer denuncia que su hija de 12 años fue violada en junio de este año y el pasado domingo cuatro personas la secuestraron aparentemente por venganza porque hizo meter preso al agresor de violación. Pide protección a las autoridades y justicia, además que se dé con los secuestradores.

El hecho ocurrió en el municipio de Yapacaní en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.

“C. Cossío violó a mi hija de 12 años y yo lo hice meter preso el día 24 de junio, él me amenazo diciéndome que algo le iba a suceder a mi familia o a mí”, relato la madre de la víctima.

“El 18 de diciembre apareció un auto negro y se la alzaron a mi hija y le taparon la boca y los ojos para que no logre ver nada”, agregó.

“Me enviaron un mensaje diciéndome tenemos a tu hija y no la vas a ver más, eso fue lo que me dijeron". Además, mi hija me contó que la jalonearon de los cabellos, le daban cachetadas, la botaban al piso y mi hija no podía gritar porque tenía amarrada la boca”, relató la mujer.

Pide justicia y que la Policía de con los autores de este secuestro, puesto que habían amenazado a su hija que volverían hacerlo