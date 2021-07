Madre del niño que tomó 'alcohol' con su padre policía pide la custodia

Santa Cruz, Bolivia

Briyith Balcázar Vidal, madre del niño que sale en un video supuestamente tomando cerveza con su padre policía, llegó hasta la Defensoría de la Niñez para que la ayudan a pedir la custodia legal de su hijo. Sin embargo, denunció que no la quieren recibir por falta de una denuncia.

La afligida madre relató entre lágrimas, que no sería la primera vez que el padre de su hijo lo hacer beber alcohol, es más, dijo que demostrará con videos como el menor duerme en el piso mientras que el sujeto y sus familiares beben bebidas alcohólicas.

Briyith dijo que había llegado de La Paz, ciudad donde se fue huyendo de las agresiones de su expareja, al que lo conoció en la casa donde trabajaba desde los 13 años. "Me quitaron a mi hijo, no me deja verlo, ni tocarlo".