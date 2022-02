Madre del sujeto que apuñaló a su hija y la tiró de la ventana acusa a su expareja de ser celosa

Este jueves, la madre del sujeto que agredió a su pareja, apuñaló cinco veces a su hija y la lanzó del segundo piso de un edificio para después intentar quitarse la vida, señaló que la ex pareja de su hijo era una mujer celosa.

“No le he defendido, no vivía conmigo (…) le dije que no haga, le he suplicado hasta de rodillas (…) se peleaban, la mujer era celosa, enferma de celos era la mujer (…) en toda forma le celaba, no quería ni que vaya a trabajar. Él no era así, ella ha causado todo esto”, señaló la madre del sujeto que aún permanece internado en el Hospital de Clínicas a pesar de que un juez dispuso su detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro por seis meses.