Madre denuncia que quieren liberar al violador de su hija; el acusado es su compadre

Santa Cruz - Bolivia

“Resulta que quieren dar una cesación a un violador, cuando aún la niña está mal”, fueron las palabras de la madre de familia que pide a las autoridades judiciales no dejar libre a su compadre, quien hace dos años violó a su hija cuando apenas tenía 7 años.

Han pasado dos años desde que ocurrió el crimen y la menor aún presenta serios problemas de salud. Su mamá pide ayuda ya que ningún médico quiere tratarla.

“¿Por qué la niña no retiene las heces fecales?, desde aquel día la niña está mal y él lo sabe, no es justo que pida cesación (…) Los médicos no quieren tratarla y me dicen que es un tema delicado por lo que no pueden ayudarme”, dijo entre lágrimas la mamá de la pequeña.