Madre denuncia sustracción de su bebe, su amiga estaba de niñera y desapareció con la pequeña

La Paz, Bolivia

Una madre llego desesperada a la Fuerza Anticrimen (FELCC), a denunciar la sustracción de su bebé de seis meses de nacida, la joven madre cuenta con 16 años y dejó al cuidado de su amiga de 18 años a su pequeña, en su domicilio ubicado en la zona Alto 27 de Mayo de la ciudad de La Paz. La menor sindica a su amiga de llevarse a su bebé y que ésta pretendería llevársela al país vecino del Brasil.

“Yo necesitaba trabajar y a mi hija yo le he dejado a ella para que me la cuide. Yo le he dejado a las 11 de la mañana. A su casa le he ido a dejar, ella vive en Alto 27 de Mayo, es inquilina y vive con su mamá pero su mamá dice ‘yo no sé nada, vos para qué le dejas’, es lo único que ella dice”, contó la madre angustiada.