Madre evitó una violación: “Algo me decía subí y fui al cuarto de mi hijita, ahí estaba mi sobrino”

Denuncian un caso de abuso sexual contra una niña de 8 años, la mamá de la menor encontró a su sobrino de 41 años en el cuarto de su hija, con las partes íntimas expuestas, el hombre fue arrestado y le realizaron el examen forense a la niña, descartando una violación.

“Algo me decía subí y despacito fui al dormitorio de mi hija. Cuando en su cuarto estaba mi sobrino con su calzoncillo debajo de la rodilla, de mi hijita igual su buzo y calzón. Ese rato se paró y sentó mi sobrino, se tapó su parte. ¿Qué está pasando aquí?, dije y me respondió ‘no, no tía hablaremos, no es lo que estás pensando’ ”, contó la madre.