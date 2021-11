Madre pierde a uno de sus 9 hijos por no tener dinero para llevarlo a un hospital

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Sandra Quete Wari es una madre que hasta ayer tenía nueve hijos, lamentablemente uno de ellos, el menor de tan solo 1 año falleció a causa de una fiebre alta que tuvo y que no pudo ser controlada a tiempo, ya que esta madre no cuenta con los recursos económicos para asistir a sus hijos a un hospital. La mujer de 33 años, llora al recordar a su pequeña y cuenta que no la atendieron porque ella no tenía el carnet de salud vigente.

No tenía cajón ni donde enterrarla, pero gracias a la solidaridad ya consiguió, ahora apela a su ayuda económica, ropa, zapatos víveres. Las edades de los menores son de 15, 11, 8, 7, 6, 4, 3, 2 .