Madre suplica que le devuelvan a la pequeña Samanta

Yandira es la madre de la pequeña Samantha que el pasado martes fue raptada de la zona de Villa Fátima. Con lagrimas en los ojos y desesperación ruega a la población puedan ayudar a encontrar a su bebé.

“Solamente le pido que por favor me la devuelva a mi bebé que me lo deje donde sea pero que me lo deje sanita, no le ha hecho nada apenas tiene un mes apenas tiene un mes”, sostuvo la joven madre.