Maestros intentan instalar mitin pero son replegados entre gasificaciones con la Policía

La Paz

Los maestros retomaron las marchas en la ciudad de La Paz, educadores del interior se sumaron a las movilizaciones en demanda a la atención de su pliego petitorio en la octava semana de movilizaciones.

"Al no tener respuesta del Gobierno hemos vuelto a enviar una carta, la cuarta al Presidente para que nos atienda, pero no hay respuesta y el Ministerio creo que ha optado por ocultarse y no dar la cara y a nosotros que nos queda, seguir asumiendo medidas de presión", aseveró Patricio Molina, dirigente de los maestros urbanos.