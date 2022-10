Maestros toman el Ministerio de Trabajo y exigen respeto a la nueva dirigencia de su Federación

La Paz

Profesores de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz, habrían ingresado a los predios del Ministerio de Trabajo, este viernes en horas de la tarde, para realizar según dijeron una toma pacifica y exigir que sus dirigentes sean reconocidos por las autoridades.

Un profesor perteneciente a la Casa Social del Maestro, denunció que habría sido golpeado violentamente por policías, quienes intentaron sacarlo de predios del Ministerio de Trabajo, aseveró que no solo fueron agredidos varones, sino también mujeres.

“No me van a llevar ustedes, querían llevarme a la cárcel malditos. Me agarraron a patadas y a puñetes, no quería salir y por eso me agarraron, yo solo exigía que me paguen mis seis sueldos, la Federación no puede pagarme porque la ministra de Trabajo no les ha reconocido”, manifestó el maestro denunciante.