Maestros Urbanos rechazan el retorno a clases presenciales determinado por el Seduca en La Paz

La Paz

El profesor Leandro Mamani, ejecutivo de Maestros Urbanos del Magisterio de La Paz, afirmó este viernes, que el sector al cual representa rechaza el retorno presencial de las labores educativas, agregó que no existen las garantías.

“El gobierno ha declarado líricamente el Año de la Recuperación de la Educación, sin embargo nada de esto esta materializado en los hechos, ha sacado en estas últimas horas, un instructivo donde indica que vamos a retornar a las clases presenciales, y semipresenciales en El Alto, en la ciudad, etc. Sin embargo esta medida está siendo rechazada por los maestros en los hechos, debido a que no se ha dado ningún tipo de condiciones de bioseguridad”, afirmó Mamani.

El representante del sector, manifestó además que las unidades educativas no cuentan con los implementos necesarios de seguridad, ante la llegada de la cuarta ola de la Covid-19. Agregó que los Maestros Urbanos no acatarán la disposición del Servicio Departamental de Educación (Seduca).

“Las unidades educativas no cuentan con cámaras de desinfección, no cuentan con agua potable, no se ha hecho las gestiones correspondientes como para que estas entren en funcionamiento, por tanto en los hechos los maestros no vamos a acatar esta disposición que se ha emanado de la dirección departamental”, aseveró Mamani.