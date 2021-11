Mamá no descarta dar en adopción a bebé de niña embarazada por el abuelastro

Santa Cruz, Bolivia

El doctor Néstor Higa, abogado de la familia de la niña de 11 años que está embarazada tras ser violada por su abuelastro en Yapacaní, asegura que nunca estuvieron de acuerdo con la interrupción del embarazo porque la madre quien está a cargo de la víctima es una persona católica.

La madre mantiene su posición sobre la continuidad del embarazo de su hija, aunque no descartó que el niño sea ofrecido en adopción después del nacimiento, también lamentó que no tiene acceso a su hija en el albergue donde se encuentra porque “no le permiten ingresar a verla”.

La mujer se refirió a la voluntad de la niña sobre el bebé que está esperando.

Este caso ha generado polémica después que trascendiera que la víctima seguiría adelante con el embarazo, a pesar de que la ley establece que puede optar por la interrupción por su propio bienestar físico y sicológico; sin embargo, la madre y la Iglesia Católica están ocupados de la niña para que continúe con el estado de gestación.

"No me permiten verla en este momento. Desde que la llevaron, no me permitieron verla, no me dijeron por qué", declaró.