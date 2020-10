Mañana inicia el pago de la renta a los jubilados en todo el país

Cargando...

En horas recientes, la directora del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir), Karina Oropeza, informó que a partir de mañana viernes 30 de octubre, se iniciará el pago de la renta a los jubilados en todas las agencias del Banco Unión.



"El Senasir ha decidido adelantar esta fecha de pago al 30 de octubre, por el feriado de Todos Santos, porque entendemos que los adultos mayores son los más fieles a seguir con las tradiciones en nuestro país", afirmó Oropeza.

Asimismo, indicó que este pago es primero de cada mes, teniendo este adelanto excepcional por la fiesta de 'Todos Santos'. Por tanto las personas mayores podrán pagar por la entidad bancaria mencionada, desde 07:00 am hasta las 15:00 pm, sin ningún tipo de restricción.



"Es necesario aclarar que el sábado 31 de octubre ninguna agencia del Banco Unión estará abierta, por lo que los jubilados no podrán hacer efectivo ese cobro ese día, y recién se reanudará el pago este 3 de noviembre", manifestó.



Finalmente, Oropeza aseguró que en octubre se logró identificar tres casos de cobro irregular de rentas "in infraganti" en las ciudades de Santa Cruz, Sucre y La Paz, los que se acogieron a un juicio abreviado aceptando la culpabilidad de los hechos.