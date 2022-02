Mancomunidad de K'ara K'ara asegura que no permitirá más bloqueos

Cargando...

Las mancomunidades de K'ara K'ara aseguran que no permitirán más bloqueos. El anuncio se hizo luego de que, la mañana de este martes, desalojaran a autoconvocados que intentaron bloquear el ingreso al relleno sanitario.

"Los vecinos que viven en torno al botadero están molestos porque vienen con petardos. Esta bien que vayan a bloquear, pero en otro lado. Nosotros no vamos a permitir en nuestro sector. Por ese motivo estamos en vigilia con los dirigentes de K'ara K'ara", dijo Felix Mamani, dirigente de la Mancomunidad de K'ara K'ara.

Manifestaron que solo algunos de los autoconvocados son de la zona y que muchos vinieron de otros lados. "No queremos quedar mal como K'ara K'ara porque no salimos a los bloqueos. En un ampliado general, hemos decidido que no vamos a permitir que vengan de otro lado", agregó.

Los dirigentes aseguran que los vecinos necesitan circular con normalidad para lograr la reactivación económica de la zona.