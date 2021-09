Manfred denuncia que buscan derrocarlo: "El pueblo tiene la última palabra, de aquí nadie me va a sacar"

Cargando...

Cochabamba - Bolivia

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, sostuvo este viernes que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca sacarlo mediante procesos “amañados” del sillón edil que ganó en las elecciones de marzo.

En contactos con los medios de prensa, el edil cochabambino afirmó que, si el partido de gobierno busca derrocarlo políticamente, el pueblo no permitirá que se vulnere su voto.

“Me están distrayendo del trabajo, de la gestión, es decir, toda la población ha visto como es la persecución política a Manfred. Felizmente Manfred a retornado al país porque no tiene nada, porque si hubiera tenido algo no hubiera retornado. Prueba de ello es que de todos los procesos me han absuelto”, declaró Reyes Villa este viernes.

Manfred aseveró que “el que tiene la última palabra es el pueblo” y que “no puede ser que políticamente lo quieran destituir al alcalde”. En ese sentido, anunció que su defensa activará los canales judiciales correspondientes.

Las declaraciones del burgomaestre se dan en respuesta al pedido del MAS de llevar a cabo nuevas elecciones en Cercado, luego de que la justicia rechazó un recurso de casación por el caso “Sillar Alternativo”, cuyo inicio fue en 2006 y finalizó con una sentencia condenatoria de cinco años de cárcel en 2013.

Aseguró que “de ninguna manera” dimitirá a su cargo y agregó que existen normativas que prohíben los procesos en rebeldía.

“Cuando estaba en Estados Unidos me enviaron un mensaje diciendo que te ‘han dado una sentencia y ya no tienes que volver’, pero por qué si no he hecho nada. Voy a volver por mi pueblo porque ha votado por mí. No es que dos magistrados azules políticos que quieran sacar un alcalde cuando hay un pueblo que ha votado por Manfred”, indicó en contacto con la prensa.

Indicó que la decisión judicial sobre el caso Sillar alternativo se adelantó por motivos políticos, pues debido a la carga procesal esta resolución judicial debía salir en diciembre.