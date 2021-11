Manfred Reyes "No es el momento para que Bolivia sea federal"

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

En conferencia de prensa este martes, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se refirió con respecto al anuncio que hizo el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sobre la realización de un plan para impulsar el federalismo en el país.

La autoridad cochabambina, afirmó que el federalismo es “lo mejor que le podría pasar a Bolivia” pero que esto no se podrá realizar en este momento, porque no hay condiciones de paz y porque se viven momentos de tensión en el país.

“Sería lo mejor que le podría pasar a Bolivia, que sea federal, pero no en la situación actual de confrontación”, dijo Reyes Villa a los medios.

En la conferencia complementó los siguiente: “Yo no creo que ahora sea el momento de hablar de federalismo porque estamos en un momento de conflictos sociales en diferentes sectores. Vemos paros, marchas y hablar ahora de federalismo es echar gasolina al fuego. Algún día Bolivia tiene que ser federal, pero tenemos que convencer y socializar a la población de que federalismo no es división de Bolivia”.

El alcalde aseveró que el federalismo “tenemos que hacer en un momento de responsabilidad, en un momento de paz, de interacción, tiene que ser un gran pacto social, pero de que tiene que hacerse tiene que hacerse, porque el sistema presidencialista ya está caduco”.

Dijo que el debate del federalismo no es nuevo ya que él propuso el tema cuando era candidato presidencial.

“Reitero, no creo que en este momento de marchas estemos en el momento de lanzar algo que no es nuevo. No tiene que ser en un momento de paz y reflexión y que todos estemos convencidos”, finalizó.