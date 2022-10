Manfred Reyes Villa: "Hay que dar solución al tema Censo, para no seguir con el falso debate de si es el 2023 o 2024"

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, minutos antes de ingresar al encuentro por el Censo, en el salón Avanti, aseveró que lo importante es dar solución a la tensa situación que se vive en el país, por el conflicto de la fecha del censo, que ha paralizado al departamento de Santa Cruz por siete días.

"Lo que se trata es darle una solución hoy, para darle certidumbre al país, para no seguir con el falso debate de si es el 2023 o 2024. El Censo ya ha comenzado hace 10 años, lo que se debe hacer con la tecnología de punta que se tiene ahora es terminar el trabajo más difícil, que es el trabajo de campo, tener la cartografía censal y tener un proceso oportuno, que sirva para las elecciones del 2025", declaró a los medios la autoridad edil.

El gran ausente a este Encuentro Plurinacional por el Censo es el Gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien dio a conocer que seguirá reforzando el paro indefinido en esa ciudad. El departamento cruceño vive un cerco, con el bloqueo al ingreso de alimentos y la interrupción de servicios básicos.

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en puertas del salón Avanti. Foto: Red Uno

La determinación fue asumida por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), quienes anunciaron mantendrán la medida mientras los cívicos persistan con el paro que exige que el Censo de Población y Vivienda sea en 2023 y no en 2024 como plantea el Gobierno.

"¿Qué significa que sirva para el 2025? Esto nos permitirá que sepamos ¿Cuántos somos en el padrón electoral?, ¿Cuánta gente vota y no vota?, ¿Cuál es la distribución per cápita que le va tocar a la población? Y obviamente que sea un trabajo profesional y técnico", señaló Reyes Villa.

El presidente Luis Arce, ministra María Nela Prada, el vocero presidencial Jorge Richter, ya están en el salón Avanti, en la zona de Cala Cala, al norte de la ciudad, donde se realiza este importante encuentro nacional.

“Acá no habrá un resultado por votación, lo que se tendrá es un resultado serio, responsable y de unidad, para pacificar el país. No podemos seguir en esta dinámica, con un departamento y economía paralizada, esto no puede continuar así. Si no salimos con resultados el día de hoy la situación puede ser muy complicada para Bolivia”, concluyó.