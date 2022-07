Manfred Reyes Villa: "Tenemos audios de cómo se maneja el poder judicial"

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Este lunes, se suspendió la audiencia de juicio oral contra Manfred Reyes Villa por el caso de la represa Quecoma debido a que se presentó un recurso legal de recusación y la falta de un miembro del tribunal. El alcalde de Cochabamba aseguró que tiene audios que demostrarían que se trata de una persecución política en su contra.

"Se suspendió porque no había una juez y porque le hemos recusado. Ella en varias oportunidades ha intervenido. Tenemos audios y todo, que en algún momento vamos a sacar, para que Bolivia sepa cómo se maneja el poder judicial. No quiero hacer un remezón político en el país, pero si necesita, lo vamos a tener que hacer", afirmó el alcalde de Cochabamba.

Al salir fue acompañado por una gran cantidad de seguidores que le mostraron su apoyo.

"Fue una jornada con bastante gente, la población ya caliente por lo que sucede en Cochabamba, otra vez quieren desestabilizar a un gobierno municipal. Dijeron que estaban obligados, no, la gente viene porque estamos de lunes a domingo entregando (obras) a los barrios más pobres. Todos ellos vienen a que no se interrumpa el desarrollo de Cochabamba porque estamos trabajando", aseveró

Reiteró que hay persecución política porque no le pueden enjuiciar por la vía ordinaria y que tiene un gran avance en la CIDH a nivel internacional, pues gozaba caso de corte. Aseveró que en la ocasión pasada, como había indefensión, tuvo que salir del país.

"Ahora es diferente; el país y el mundo saben que no hay estado de derecho en Bolivia, que se toman decisiones al calor político. Todos los diputados, senadores del MAS están en contra de la alcaldía hablando cualquier cosa, comienzan primero con una concejal hablando que aquí sigue trabajando gente del pasado, tratando de desprestigiar una gestión que está trabajando", agregó.

Atribuyó la reactivación de los juicios a una encuesta recientemente publicada titulada "Arce y Manfred tienen la mejor imagen".

"Inmediatamente comienzan a golpear, juicios por acá, por allá. Pero el soberano me eligió y no tenemos nada que ocultar", aseveró.

Detalló que la represa, de más de 22 metros, está llena y que todos los domingos riegan los comunarios y que en el caso de la vía Lacma-Santivañez, la carretera está lista.

"Sin embargo, lo sacan al alcalde de Sacabamba a decir que no funciona. Está funcionando perfectamente hace 14 años y han iniciado juicios al que construyó, al supervisor, a todos, pero han visto que todo estaba bien. El tema es político, yo no he ido a construir, yo no inicié esa obra, la hizo una gestión anterior, la diseñó, adjudicó y pagó, yo llegué a continuar porque a mi me encantan las obras, se continuó y terminó, ni siquiera estuve en la inauguración, me sacaron en ese momento", recordó.

Comentó que el poder judicial está instrumentalizado y sometido al poder político y que lo va a demostrar.

"Le escucho a la jurídica de la Gobernación mentirle a Cochabamba y a Bolivia. Dice que como me han declarado rebelde se paralizaron los juicios por eso están iniciando otra vez, mentira, todos los juicios continuaron y llegaron, en primera instancia, a sentencias que hemos apelado porque no tenían razón de ser, no pararon nada, se fueron por toda la irregularidad", declaró.

Observó que hay varias obras mal ejecutadas de otras gestiones y que nadie dice nada.

"El país no puede seguir perdiendo credibilidad de su estado de derecho, es importante recuperarlo y que los administradores de justicia no se dejen amenazar o algunos, por intereses, están a un telefonazo haciendo lo que no deben hacer. En tres juicios que me presenté salí totalmente absuelto sin hacer pompas y sonajas en los medios, estuve tres días ahí, absuelto, pero el tema es político", complementó Reyes Villa.