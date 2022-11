Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Pasadas las 17:00 horas la 'Gran Marcha de Marchas' de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), llegó hasta el monumento del cristo redentor tras movilizarse por todo el segundo anillo exigiendo la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023 y como respaldo a la Comisión Técnica que se encuentra en Trinidad, Beni.

Estudiantes, docentes y personal administrativo participaron de esta movilización que estaba liderado por el vicerrector, Reinerio Vargas y representantes del Comité Pro Santa Cruz.

El vicerrector de la universidad estata fue el encargado de dar a conocer las determinaciones de la movilización, entre las que se advierte radicalizar las medidas de presión y actuar ante cualquier cerco a Santa Cruz.

"No vamos a permitir más cercos que atenten a la salud pública y la libertad. Los vamos a sacar. Como universitarios nos vamos a hacer respetar, no permitiremos más cercos", dijo Vargas durante su intervención, a tiempo de asegurar que se radicalizarán las medidas de presión en caso de que la demanda de Santa Cruz no sea escuchada.

Vargas indicó que el Comité Interinstitucional se declaró en estado de emergencia y envío su apoyo al rector, Vicente Cuéllar, quien está participando de la mesa técnica en Trinidad.

“En caso de no tener respuesta inmediata (al pedido de Censo en 2023), significa que desde mañana, radicalizaremos nuestras medidas y vamos a hacer vigilias en las instituciones de este Gobierno nefasto, porque tenemos que hacernos escuchar. El gobierno no nos atemoriza”, manifestó Vargas.