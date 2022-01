María Fernanda murió en una celda policial; su familia pide justicia e identificar a los responsables

La Paz

Familiares de María Fernanda Paucara, muerta en celdas de la Estación Policial Integral (EPI) de Chasquipampa, afirman que no descansarán hasta que se esclarezca el fallecimiento de la joven, y que los culpables reciban una pena máxima de cárcel.

La señora Nelly Mamani, madre de María Fernanda, manifestó que son casi cuatro meses de la muerte de su hija, y que aún la policía continua postergando la reconstrucción del caso, además denunció que los informes que se encuentran en el cuaderno de investigación están incompletos.

“Ya es tres meses, casi cuatro y aún no hay nada, no se hace la reconstrucción, el viernes 14 será nuevamente la reconstrucción, tengo miedo que se vuelva a suspender, el informe médico forense no está completo, lo que mi hija tenía heridas en la cara, lo que tenía surcos en la mejilla esos informes no están completos”, manifestó Mamani.