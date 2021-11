Mario Cronenbold es declarado persona no grata por la Cámara de Diputados de Paraguay

Paraguay

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Paraguay, Walter Harms, dio a conocer la información este miércoles, y afirmó que la actitud del embajador boliviano se considera “deshonrosa”, para el pueblo paraguayo.

“Creo que esta conducta no se condice con el comportamiento que tiene que tener un diplomático, representante de un país hermano, que ofende y agravia, no solamente los valores culturales arraigados en el pueblo paraguayo, sino que emite de alguna manera un mensaje subliminal en contra de nuestra lengua autóctona, del idioma oficial del Paraguay que es el guaraní”, manifestó Harms.

La propuesta de repudio y la declaración de persona no grata en Paraguay, fue propuesta por el diputado Walter Harms, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, según la autoridad del vecino país, este manifiesto surge debido a que considera que Cronenbold, agravió con su video al idioma nativo de su país que es el guaraní, además de denigrar según dijo los valores culturales.

De forma expresa la declaración de la Cámara de Diputados de Paraguay, señala en su artículo segundo:

La legisladora paraguaya, Celeste Amarilla (PLRA-Central), respaldó la propuesta de Harms, y afirmó que el diplomático boliviano no sabe reconocer la diferencia de las personas, ni sus costumbres, por lo que calificó a Cronenbold de “ignorante”.

“Si yo tuviese la ignorancia, que tiene el señor boliviano, me estaría burlando de las cholas con sombrerito y de sus cánticos; pero como no soy ignorante y sé reconocer la diferencia de las personas, de las costumbres y de los idiomas, no lo hago; sí puedo criticarle a él que no merece representar a su país y menos a Bolivia ante Paraguay”, aseveró Amarilla.