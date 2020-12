Marvel confirma que el personaje de Guardianes de la Galaxia es bisexual

Cargando...

Marvel ha confirmado que Star-Lord, el personaje de Chris Pratt en Guardianes de la Galaxia, es un bisexual poliamoroso.

Una revelación sobre el personaje que el actor de 41 años ha interpretado en cuatro películas y su sexualidad se reveló en el próximo cómic Guardians Of The Galaxy # 9.

Los fanáticos de las novelas gráficas saben que el destino de Star-Lord, también conocido como Peter Quill, quedó incierto después de una muerte heroica en la segunda entrega.

Sin embargo, en la última edición, titulada I Shall Make You A Star-Lord, en realidad no murió, sino que terminó en un universo paralelo donde termina en una relación poliamorosa con un hombre y una mujer.



La historia de un solo número del escritor Al Ewing, el artista Juann Cabal, el colorista Federico Blee y el rotulador Cory Petit lo muestra a través de su viaje nómada a través de las Doce Casas de Morinus con dos compañeros llamados Aradia y Mors.

Al vaquero espacial se le ofrece inicialmente la oportunidad de experimentar la 'unión' con la pareja, pero se opuso a la idea con la esperanza de regresar a casa con su amada Gamora.

Sin embargo, 12 años después, parece que Star-Lord era oficialmente parte del poliamoroso triángulo amoroso, ya que se le muestra disfrutando de un baño ceremonial íntimo con Aradia y Mors.