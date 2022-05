Más de 80.000 personas fueron a la Larga Noche de Museos y generó 30 millones de bolivianos

La Paz, Bolivia

La XVI versión de la Larga Noche de Museos realizada entre la tarde y la noche del sábado movilizó a 80.000 personas que visitaron los 16 circuitos establecidos por la comuna paceña con la participación de más de 200 entidades, entre públicas y privadas, informó el alcalde Iván Arias este domingo, a tiempo de señalar que el movimiento económico estuvo en el orden de unos 30 millones de bolivianos.

“La Paz tiene 35 museos, 29 hemos abierto, entre instituciones públicas y privadas, como El Bosque en la zona Sur, en Villa Copacabana, en Villa Fátima, en el Cementerio, es decir, no se ha centrado solo en el eje, se ha diversificado en la zona Sur. Ha sido una gran participación, solamente en los espacios municipales hemos registrados 35 mil personas y creemos que ayer (sábado) en total se han movido unas 80 mil personas”, informó Arias entrevistado en radio Panamericana.

Consultado sobre el movimiento económico que se generó en esta jornada, dado que se presentaron más de 1.000 artistas de todos los rubros en espacios abiertos de los siete macrodistritos, el alcalde Arias apuntó a que se movió unos 30 millones de bolivianos, tanto por el consumo de alimentos como por la venta de souvenirs, libros y obras de arte.

“Según datos de la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo, simplemente por la cantidad de comida vendida, los libros, souvenirs, tranquilamente a lo largo de toda la Larga Noche en diferentes lugares hemos movido 30 millones de bolivianos, en una noche donde la gente come, va, se mueve, camina, consume, compra, es una noche de hormigas; la ciudadanía no me va a dejar mentir, 12 de la noche seguía caminando gente, era la una de la mañana y la gente seguía”, explicó el burgomaestre.