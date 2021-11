MAS denuncia que hay una "campaña de mentiras" contra la Ley 1407

Cargando...

La Paz - Bolivia

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), denunció este viernes que sectores políticos de la oposición están con una "campaña de mentiras" respecto al contenido de la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico Social (PDES).

"(Dicen que) se va a violar las autonomías de las universidades, ¿en qué artículo dice eso?, no tenemos un artículo que esté referido a las autonomías, ni siquiera departamentales y municipales, peor todavía de las universidades, por eso realmente da mucha pena que se quiera desinformar de esta manera", indicó.

Instó a los sectores de la oposición a informar con la verdad y no usar la normativa con fines estrictamente políticos.

"(Se debe informar) sobre la base de la veracidad y de lo que está escrito en los artículos de los diferentes proyectos de ley o de las leyes ya promulgadas, pero lo que no estamos de acuerdo es que se pueda tergiversar, por ejemplo, que a las universidades se les va a reducir el presupuesto, ¿en qué artículo está escrito eso?, cómo es posible que se puedan inventar semejante mentira", manifestó.

Dijo que el Plan de Desarrollo Económico Social es una proyección para cinco años, de cómo se quiere ver al país en adelante, y que en ningún momento se trata de reducir presupuestos o de afectar las autonomías.

Opositores desinformados"

La autoridad legislativa reprochó que legisladores de oposición observen la ley 1407 sin conocer su contenido, pese a que reciben todos los proyectos de ley de forma individual y oportuna.

"Lo más importante para nosotros como legisladores es informarnos, para eso, nosotros distribuimos los proyectos de ley en sus casilleros y cada diputado y diputada tiene que trabajar como corresponde haciendo la lectura, enterándose absolutamente de lo que pasa y no vaya a decir que no estamos de acuerdo, sin mencionar con qué artículo, no saben cómo explicar, imagínense, llegamos a esos extremos", señaló.

Pidió a los diputados de las agrupaciones políticas Comunidad Ciudadana y Creemos informarse sobre el contenido de las normas que se tratan en esta instancia legislativa.

"Lo único que yo les voy a pedir a todos los legisladores, como responsables con el pueblo boliviano y además con la representación que tenemos, enterarnos, informarnos, dar la lectura a estos proyectos de ley, y en función a eso también socializar con la veracidad con el pueblo boliviano, no tergiversar la información", mencionó.