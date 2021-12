Matan a quemarropa a cantante reggaetonero en Puerto Rico

Cargando...

Puerto Rico

El artista puertorriqueño de 37 años, más conocido como "Cano El Bárbaro", ha sido acribillado en la isla, según informe de la policía, la misma que continúa con la investigación policial del caso. El cuerpo de Francisco Santiago Serrano, nombre de pila del reggaetonero, fue encontrado con varias heridas de bala este viernes, en la carretera PR-60 de la isla, kilómetro 2, en dirección de Humacao hacia Las Piedras.

Para quienes quizá no lo conozcan, el cantante se dio a conocer en el género urbano en 2015 con el sencillo, “No, No”, junto al músico y compositor boricua de música urbana Benny Benni. En 2019, sacó “No tienen rifle”, junto a Pacho El Antifeka, un tema casi premonitorio en el que algunas partes de la letra dicen “los que quieren matarme” o “hablan de mi muerte para cazarme”.

El intérprete, que colaboró también con exponentes de la música urbana como Yomo, Cosculluela y Kendo Kaponi, estaba preparando un nuevo disco. Cano El Bárbaro fue tiroteado cuando conducía su Can-Am Maverick, color negro del año 2021. Su asesinato es uno de los cinco registrados en las últimas 24 horas en distintos municipios de Puerto Rico, donde la criminalidad ha aumentado considerablemente este año.

También se han registrado varios asesinatos múltiples, el undécimo de ellos tuvo lugar el pasado 7 de diciembre en un barrio de Cidra, en el centro de la isla, donde fallecieron cinco personas en un tiroteo.