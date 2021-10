Matan al perro de un profesor que abuso sexual a menor

Cargando...

Argentina

Miembros de una comunidad en Santa Fe, Argentina, mataron al perro de un profesor acusado de abusar sexualmente de al menos dos menores de edad en un jardín infantil, donde acuden niños de entre 5 y 6 años.

Se trata de una airada reacción, aparentemente, de parte de los familiares de las víctimas del docente de educación física, a quien también le incendiaron la casa tras las acusaciones.

El hombre recibió varias acusaciones y se le detuvo en su domicilio, en medio de protestas de parte de cercanos de los menores de edad.

Cuando ocurría la detención, varios familiares de las posibles víctimas se acercaron a la vivienda del profesor y tras rayarla y lanzarle piedras; y un grupo más violento decidió prenderle fuego desde el interior.

La esposa del detenido, Fernanda, confesó que su perro también había sido víctima de las violentas protestas. "No hubo forma de pararlos, la policía no llegó a tiempo a pesar de que llamamos por teléfono ni bien nos avisaron los vecinos. Nos destrozaron por algo que no está probado", afirmó.



"Yo entiendo el dolor de esos papás que a lo mejor saben o sienten que sus hijos han sido abusados, pero no pueden hacer todo esto hasta no comprobarse", añadió.

De momento, el sujeto fue apartado de sus funciones y se inició un "proceso sumarial correspondiente" a raíz de las acusaciones, el cual correrá en paralelo a la causa judicial.