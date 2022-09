Matkovic en Sesión de Honor: “Nos quieren mentir que el censo no debería politizarse”

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La noche de este lunes se realizó la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) por las efemérides de Santa Cruz, en su discurso el presidente de este Órgano Legislativo, Zvonko Matkovic, destacó el desarrollo del departamento y pidió al Gobierno Central la realización de un censo oportuno y transparente.

“El censo es político porque de él dependen los recursos que los políticos necesitamos para entender las necesidades de la gente, por eso estamos obligados a asumir una posición en defensa de nuestras regiones y de las personas a las que representamos”, argumentó Matkovic.

Recordó el viaje que realizó el pasado mes de marzo a la Paz para pedir información al INE sobre el proceso censal.

"Nos dijeron que estaba todo bajo control; cuatro meses después salieron a decir que necesitaban dos años más para llevar adelante el famoso Censo. Hoy día es evidente que el censo 2022 no se puede hacer por que no cumplieron con su trabajo, y peor aún, a mí no me quedan dudas que no quisieron hacer su trabajo”, apuntó.

Destacó que el departamento cruceño es conocida por recibir con los brazos abiertos a toda la población del país, "Santa Cruz se ha convertido en el dorado de Bolivia".

Zvonko destacó la contribución de todos los asambleístas departamentales y pidió a la población cruceña mantener la unidad y compromiso en defensa del Censo.