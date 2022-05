Mayor Ayala: “Tengo 20 años dentro de la institución, una carrera intachable”

Santa Cruz, Bolivia

En la audiencia cautelar que se llevó adelante en el tribunal Departamental de Justicia del Juzgado 3º de Instrucción Penal, un juez determinó libertad irrestricta para el exdirector del Centro de Readaptación Productiva de Montero (Ceprom), al mayor Julio Saúl Ayala Camargo.

Durante la jornada de este miércoles 4 de mayo, concluyó la audiencia de aplicación de medidas cautelares, donde el juez dictó la libertad irrestricta del mayor Ayala, al no existir el nexo causal de la conducta del mismo con el ilícito investigado.

Sin embargo, el Ministerio Público indicó que se presentará un recurso de apelación de acuerdo al procedimiento, esperando que la sala pueda revertir la situación, para continuar con la investigación sin ninguna obstaculización en la investigación.

Durante la audiencia cautelar, el mayor se acogió al derecho condicional a guardar silencio y no presto ninguna declaración. Por su parte, sus abogados argumentaron que no tenían conocimiento del ilícito investigado que si bien él (Ayala) había conseguido un permiso para el reo, Gustavo Vargas, lo consiguió en calidad de exprocurador a este interno.

Al salir de la audiencia el mayor Saul Ayala, manifestó “se ha demostrado que no tuve ninguna participación en el hecho delictivo, además, que estará presto para declarar las veces que el Ministerio Público lo solicité. “Es más, por eso que se me ha dado la liberta irrestricta, puesto que no tengo ninguna participación en el hecho”. Tengo 20 años dentro de la institución, una carrera intachable, añadió.