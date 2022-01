“Me arrebataron a mi hijo, me lo robaron", dijo la madre de Marco Antonio

Cochabamba, Bolivia

Marco Antonio Terán Zeballos de 21 años, murió la noche del 22 de enero por disparos a quemarropa que recibió tras salir de una fiesta. El joven cursaba la carrera de Fisioterapia en la universidad “Unicen”.

La noche que perdió la vida estaba junto a su amigo Jimmy Rocha Escalera de 26 años, ambos esperaban el transporte público para retirarse a sus domicilios. Cuando de repente Wiber C.R. 18 años cabecilla de la pandilla de “Los Kora Locos” usó un arma de fuego para dispararles.

Los padres de Marco piden justicia, exigen la pena máxima para Wiber C.R., su padre Leonel Terán pide que el culpable pague por el horrendo crimen cometido, “mi hijo era un muchacho muy querido, era estudiante de fisioterapia”, contó a la Red Uno.

“Mi hijo siempre fue deportista, era un buen arquero le decían ‘sandia voladora’. Era un joven ejemplar, estudioso, venció su primer semestre de fisioterapia cuando volvió del cuartel (…) Me quitaron a mi hijo, él no era un chico de la calle, era bueno, me lo robaron (…) No se merecía morir de esa manera”, contó en medio del llanto la madre de Antonio, Lily Zeballos.