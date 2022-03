“Me estrangularon y me arrastraron” manifestó la joven víctima de robo de su celular en El Alto

El Alto

Vecinos enardecidos atraparon este viernes por la noche, a dos sujetos quienes estuvieron a punto de ser linchados, tras ser identificados como autores del robo violento de un celular, a una joven en inmediaciones del cruce Villa Adela de El Alto.

Según relató la joven, los antisociales eran cuatro, quienes de forma violenta la ahorcaron, arrastraron, y le robaron su celular.

“Tenían como un guato, una tela gruesa que vi por delante y pusieron a mi cuello, quería pedir ayuda por el celular, porque estaba justamente hablando y luego me arrastraron y me ahorcaron, después me desmayé” manifestó la joven víctima del robo.