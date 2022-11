"Me golpearon la cabeza, el rostro, las costillas y me rociaron gas pimienta en la boca", denuncia el joven detenido en El Chiriguano

Cargando...

Este martes, José Antonio Fresco Rojas presentará una denuncia contra la Policía, señala que lo agredieron y lo torturaron durante su detención en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Este hecho sucedió el pasado viernes en el marco de los enfrentamientos por la zona de El Chiriguano, mientras se realizaba una marcha de gremialistas.

"Liberaron a los otros cuatro detenidos, pero decidieron torturarme a mí. "Me golpearon contra la pared, me obligaban a mirarlos a los ojos y luego me rociaban gas pimienta al rostro. "Me golpearon la cabeza y las costillas". "Me sacaron al patio y me hicieron hacer sentadillas sosteniendo una botella de 2 litros, si lo hacía mal me golpeaban", relató Fresco Rojas.

Además de sufrir golpes, también denunció que fue insultado, humillado y cuando finalmente decidieron liberarlo intentaron que un perro de raza Rottweiler lo muerda. Cuando salió aún no podía ver, pero un motociclista lo socorrió y lo dejó en su oficina, en el segundo Anillo y avenida Santos Dumont.