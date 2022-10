"Me humillan, me orinan mi ropa, me tiran café a mi cama, me echan mi sopa”, dijo Misael Nallar en audiencia

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El juzgado del municipio de La Guardia; rectificó este lunes la resolución del 27 de septiembre de 2022 y dejó sin efecto el traslado del imputado Misael Nallar, del penal de Chonchocoro a Palmasola.

Pese a conocerse esta determinación, la tarde de este lunes se llevó a cabo de manera virtual la audiencia de apelación en la que Nallar pidió la palabra y reiteró que su vida está en peligro.

Nallar se conectó desde el penal de máxima seguridad de La Paz en esta audiencia, vistiendo un chulo, lentes y barbijo, de igual manera, estuvieron presentes la comisión de fiscales que sigue este caso y los abogados del acusado y las víctimas.

“Me niegan la atención médica, me niegan los medicamentos, me niegan todo aquí. Me humillan, me orinan mi ropa, me tiran café a mi cama, me echan mi sopa”, manifestó Nallar en la audiencia que se desarrolló de manera virtual.

El principal acusado del triple asesinato en Porongo deberá culminar su detención preventiva de 180 días en la ciudad paceña.

Recordemos que el pasado 21 de junio tres efectivos de la policía y un voluntario del Gacip fueron asesinados a sangre fría en el municipio de Porongo de la ciudad de Santa Cruz. Las víctimas fueron el sargento mayor Eustaquio Olano, sargento 2do Alfonso Chávez y el voluntario del Gacip, Daniel Candia Orihuela.