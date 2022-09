"Me intentaron hacer desaparecer": Nuevo atentado con bomba casera en la zona de 'Minero San Juan'

Cochabamba, Bolivia

Nuevo intento de atentado con una “bomba casera” a un dirigente vecinal de la zona de 'Mineros San Juan' al sur de la ciudad, una cámara de seguridad captó a un hombre de la tercera edad colocando el artefacto y un detonador en la puerta la madrugada de este sábado 17 de septiembre.

El Grupo Anti Explosivos (GAE) de la Unidad de Bomberos de la Policía llegó al lugar y realizaron una explosión controlada del artefacto explosivo, el pasado martes dos 'bombas caseras' del mismo tipo fueron colocadas en casa de un dirigente. Las bombas fueron colocadas en las viviendas de hija y padre. La familia de la víctima, angustiada, apunta a un exdirigente porque tendría la intención de apropiarse de los terrenos y lotearlos.

Momento en que el Grupo Anti Explosivos (GAE) hizo detonar la bomba casera. Foto: Red Uno

"Es lamentable que hagan este atentado, es muy injusto. Yo no tengo ningún rencor con nadie en el barrio, pero me han intentado hacer desaparecer a la familia. La primera vez lo pusieron y la segunda vez igual, no sé que es lo que desean, lo tenemos identificado al señor (...) Son supuestos dueños que están vendiendo y revendiendo lotes", contó la víctima.