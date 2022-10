"Me observaron, esperaron y atracaron": Dos delincuentes robaron y apuñalaron a una joven.

Cochabamba, Bolivia

Una mujer de 19 años fue atracada y apuñalada en la OTB "Valle Hermoso", al sur de la ciudad. Dos delincuentes la observaron y esperaron que sacara el celular, cuando lo hizo corrieron hasta el lugar donde estaba la víctima y le arrebataron el móvil.

El violento momento fue registrado por cámaras de seguridad, en este se observa cómo la joven es asaltada y herida sin piedad. Los antisociales luego de robar y apuñalar a la víctima escaparon, se subieron a un vehículo color blanco, para darse a la fuga.

"En el momento por el shock no sentí nada, no me di cuenta que me apuñalaron (...) Me bajé del transporte público en la esquina, estaba en la puerta donde tenía que encontrarme, toqué pero no me escucharon. Entonces saqué mi celular para llamar, de repente llegaron dos hombres, me exigieron de forma agresiva el móvil, se los di y se subieron a un auto blanco. Luego sentí algo caliente salir y me percaté que estaba sangrando", contó la víctima.