Médicos en Perú se declaran en huelga de hambre por más inversión en salud en plena segunda ola

Cargando...

Un grupo de médicos en Perú inició el martes una huelga de hambre en demanda al Gobierno de más inversión en salud y en rechazo al manejo para enfrentar los contagios de coronavirus, en medio de una segunda ola de la pandemia en el país.

La huelga se suma a una protesta de cientos de médicos y enfermeros sindicalizados que comenzó hace una semana en demanda del pago de prometidos bonos y más equipos para su trabajo, según los dirigentes de la Federación Médica Peruana.

"Vamos a continuar acá hasta las últimas consecuencias", dijo el líder del sindicato de médicos del Seguro Social del Perú, Teodoro Quiñones, durante la huelga de hambre de una docena de médicos frente al Ministerio de Trabajo en Lima.

Los nuevos casos diarios de coronavirus en Perú se han incrementado desde inicios de año y el Gobierno endureció la semana pasada algunas restricciones para enfrentar una segunda ola de la pandemia. Entre las medidas, amplió el horario del toque de queda nocturno, redujo el aforo en negocios y restringió el tránsito de personas los domingos.

Las protestas no han afectado la atención de los infectados por coronavirus en los ya casi saturados hospitales del país, aunque ha limitado las consultas para otras enfermedades o las que no requieren emergencia, según la federación médica.

Cargando...

"Ni un paso atrás, ni un paso atrás", gritaban los médicos en huelga sentados con mascarillas en sillas, en demanda además del cambio de las autoridades que dirigen el seguro social.

El Gobierno del presidente interino Francisco Sagasti aprobó el martes un decreto para financiar la instalación de centros de atención y aislamiento temporal con unos 30 millones de dólares.

Y en una reunión entre la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, con autoridades regionales, el Gobierno garantizó "la continuidad del personal contratado en hospitales modulares" para ampliar la oferta sanitaria, dijo la agencia estatal de noticias Andina.

Perú registró el lunes 3.893 nuevos casos de coronavirus, para sumar 1.068.802 infectados, con 38.931 fallecidos.

Cargando...

Imágenes de televisión mostraron que en algunos centros de salud en Lima los pacientes por COVD-19 estaban siendo atendidos en carpas fuera de hospital, una situación que vivió el país en agosto del año pasado cuando los contagios sumaban unos 10.000 diarios.

"No hay camas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), pronto ya no habrá hospitalización. Nuevamente vamos a ver gente muriendo en las calles, y lo de la vacuna, bueno hermano, no tenemos esperanza para la vacuna", dijo Ronald Castañeda, familiar de un paciente en las afueras del hospital limeño Arzobispo Loayza.

El Gobierno peruano anunció recientemente acuerdos con la farmacéutica china Sinopharm para la compra de 38 millones de dosis de vacunas y con AstraZeneca por 14 millones de dosis.

Para fines de enero o inicios de febrero se espera la llegada del primer lote de un millón de dosis de vacunas de Sinopharm, tras el pago de 26 millones de dólares, dijo el Gobierno. No hay fecha de entrega para el resto de los suministros acordados.