Médicos y maestros se suman a las movilizaciones pidiendo la abrogación de la ley 1386

Cargando...

El presidente del colegio médico, doctor Luis Larrea, manifestó este miércoles, que se sumarán a las movilizaciones convocadas por diferentes sectores, para este jueves, que piden la abrogación de la ley 1386.

El presidente del Colegio Médico, afirmó que el objetivo de esta movilización es pedir al gobierno la abrogación de la ley 1386, de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, ya que la misma afectaría al ciudadano de a pie.

“Una persona no va poder hacer una denuncia porque mañana la UIF le va caer, y le va caer con lo que sea para querer investigarle, y ese va tener que ser el silencio del ciudadano de a pie”, manifestó Larrea.

Por su parte la Federación de Maestros piden que no se pólice esta demanda, ya que algunos sectores no expresarían la realidad de la medida. Afirmaron además que se concentrarán en inmediaciones de la ex estación de ferrocarriles, donde se determinará la estrategia a implementar.

Así mismo los gremiales representados por el dirigente de El Alto, Toño Siñani, afirmó que ven con gran preocupación la implementación de esta ley, que según dijo afectaría a más del 35 por ciento de la urbe alteña.

Cargando...