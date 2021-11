Menor desaparecida en Cochabamba captada en el juego 'Free Fire' fue hallada en La Paz

El mayor Dony Negrón, jefe de Interpol, informó que se logró hallar a una menor de 15 años, reportada como desaparecida en Cochabamba, gracias al plan operativo “Todos Santos”, que desplazo a muchos efectivos policiales en las terminales y carreteras del país.

El jefe policial afirmó que se realiza las acciones correspondientes para dar con el paradero del acusado quien habría captado a la adolescente.

La madre de la menor reportada como desaparecida, afirmó que ella observo mensajes que le habría enviado a la adolescente el sujeto, por lo que reprendió a su hija, sin embargo, desconoce de donde obtuvo los recursos para trasladarse hasta la ciudad de La Paz.

La madre de la adolescente afirmó que tras dar a conocer el hecho el sujeto acusado se habría sentido acorralado y se contactó con un familiar, para indicar que la menor se encontraba en La Paz.

“La mamá del muchacho estaba con mi hija en la tarde nos hizo llamar con ella, para decir que esta bien y que retiremos la denuncia, no había la intensión de la señora de decirnos que mi hija estaba ahí que vengan a recogerle, yo me comunique con el padre e incluso se enojó y me dijo que me denunciaría por lo que estaban publicando”, aseveró la madre de la menor.