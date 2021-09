Una madre no imaginó que el bullying llevaría a su hija adolescente al suicidio

La Paz, Bolivia

El dramático relato de una madre muestra el sufrimiento vivido por Jazmín, la joven paceña que sufrió depresión por causa del bullying y terminó suicidándose en el lago Achocalla, dejando un gran vacío en sus seres queridos.

Ser la mejor estudiante y recibir cada año un diploma de reconocimiento a la más destacada, no impidió que Jazmín sintiera el peso del dolor por el prejuicio de sus compañeros de colegio que, según su madre, le decían que era gorda, lo que le provocó un grave desajuste emocional y alimenticio.

Dos años pasaron mientras Jazmín recibía el acoso de sus compañeros de colegio.

“Recuerdo que una vez (en 2019) mi hija llegó llorando y me dijo: ‘Me han dicho gorda en el colegio mamá. Esa corcha es muy gorda, así me han dicho’. Así me contó mi hija”, aseguró a un medio paceño la madre de Jazmín.