Menores de 16 y 17 años podrán vacunarse en los aeropuertos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba

Cargando...

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó este miércoles que se habilitarán puntos de vacunación contra el Covid-19 para menores de 16 y 17 años de edad en los aeropuertos internacionales de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

“Quiero informar a la población que estos jóvenes, comprendidos entre 16 y 17 años, también se van a poder vacunar en los tres aeropuertos internacionales de referencia”, aseveró en una conferencia de prensa.

La autoridad estatal recordó que el país cuenta con 1.181.000 dosis que serán distribuidas a nivel nacional con el apoyo de Boliviana de Aviación (BoA).

Dijo que los jóvenes que requieren la vacuna contra el Covid-19 podrán solicitarla de manera gratuita antes de la realización de un vuelo programado.

Cargando...

“En ese entendido, hacemos la invitación correspondiente a la población y a nuestros usuarios en los aeropuertos, porque ahora ya no hay pretexto alguno para decir que no me vacuné porque me faltaba tiempo o porque al final estaba de pasada”, añadió.

El titular de Obras Públicas, Servicios y Vivienda mencionó que los puntos de vacunación masiva instalados en los tres aeropuertos internacionales de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz inmunizaron contra el Covid-19 a más de 1.599 personas hasta el momento.