Mercado respecto a movilización de la COB: “Se trata de una movilización política”

La Paz, Bolivia

El ministro de Trabajo, Oscar Mercado, en entrevista con El Mañanero se refirió a la convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) de movilizaciones y bloqueo de caminos desde esta jornada en demanda de que las elecciones nacionales se realicen el 6 de septiembre. Mercado señalo que se trata de una movilización política y que se tomaran las acciones que correspondan.

“Así que se trata de una movilización política en la que el gobierno nacional el ejecutivo nacional muy poco puede hacer porque no está en sus manos este tema, la presidente Jeanine Añez ha sido muy clara, nosotros vamos a trabajar en función de la salud, de la economía, del país, un tema político no es un tema central para nosotros”, “Evaluaremos en las próximas horas, para tomar las determinaciones que correspondan en este caso”, señalo Mercado.

Así mismo señalo que son pocos los sectores que estarían participando y que serían movimientos afines al MAS.

“Estamos nosotros con reportes semanales son muchos los sectores que no han participado, sector de los fabriles, varias Cores Departamentales y algunos otros que se creían que iban a participar y no lo hicieron. Por lo tanto estamos con un informe preliminar en el que solo están participando movimientos afines al MAS y en muchos casos no se trata de bloqueos sino se trata de haber puesto escombros en algunas carreteras”, aseveró la autoridad de gobierno.