Mesa califica como “acción canalla” el juicio iniciado en su contra por el caso Quiborax

El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, calificó este jueves, como una “acción canalla”, el juicio iniciado en su contra por el caso Quiborax, que según su criterio fue el gobierno de Evo Morales quien no defendió al país, agregó que no tiene miedo a que le realicen este proceso.

“Yo no temo, yo no temo absolutamente en nada, yo lo que estoy haciendo es acusar a los verdaderos responsables de este hecho, yo me voy a someter a lo que venga, lo que importa aquí no es el porcentaje de votos, sino la razón de la administración de justicia”, aseveró Mesa.