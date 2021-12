14/12/2021 - 17:27

Nacionales

Mesa denuncia que no pudo llegar a cabildo en Potosí por “autocracia masista” y afirma que no lo “callarán”

“Otra vez la autocracia masista. Iba a Potosí a la asamblea y el Cabildo en apoyo al valiente pueblo potosino y a Marco Pumari. Bloquearon los accesos aledaños. No me callarán, no nos callarán!!!”, manifestó el expresidente Carlos Mesa, en un post publicado en su cuenta de Twitter.