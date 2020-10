Mesa llama a resistir pacíficamente si el MAS desconoce el resultado electoral

Cargando...

La Paz, Bolivia

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, anunció que en el caso que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no respete los resultados de las elecciones generales del 18 de octubre, su organización política saldrá a responder las protestas masistas de manera pacífica.

“En este caso, tendremos una respuesta enérgica y vigorosa desde el punto de vista pacífico y democrático, pero de movilización clara si esto se produce. Lo que nosotros esperamos es que prime la cordura y que el masismo entienda, que Arce Catacora y Evo Morales entiendan que ya no están dominando el país, ya no son dueños del país, esto no es una finca masista”, aseguró Mesa.

La semana pasada (1 de octubre), los dirigentes Orlando Gutiérrez y Andrónico Rodríguez llamaron a levantar el cuarto intermedio en las movilizaciones sociales si se detecta algún intento de fraude electoral el 18 de octubre, para tomar el poder en las calles. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque dijo que las declaraciones que realizan dirigentes del masismo no representan al MAS en su conjunto.

Para el expresidente, los resultados de las elecciones generales de 2019 fueron un fraude ante una manipulación dolosa de los votos que daban ventaja al partido del exmandatario Evo Morales, la cual estuvo probada por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).

El documento elaborado por la OEA concluye que hubo "operaciones dolosas" en las elecciones del pasado 20 de octubre que alteraron "la voluntad expresada en las urnas".

Denuncia 16 casos de violencia del MAS contra CC

Durante la conferencia de prensa, Carlos Mesa denunció 16 casos de violencia sistemática del MAS contra militantes de Comunidad Ciudadana (CC) en cuatro departamentos y demandó una respuesta urgente de las autoridades de gobierno.

Afirmó que estos hechos se han vuelto insostenibles por los daños materiales de consideración y agresiones físicas de magnitud que obligaron en algunos casos a buscar atenciones médicas urgentes. Mesa explicó que cuatro casos se registraron en Cochabamba, cuatro en Santa Cruz, cuatro en La Paz, tres en Potosí y uno en Oruro.

Citó de manera particular el caso de Villa Pagador en Cochabamba donde hubo destrucción física de la casa de campaña y heridas graves contra la integridad de Johny Cusi Poma que tuvo que ser operado de emergencia por múltiples fracturas en la tibia.

El domingo en la población de Pojo su candidata a senadora Andrea Barrientos y a diputado uninominal Eddy Ordoñez, sufrieron lesiones que pudieron ser muy graves por la explotación delante de ellos de un petardo algo parecido a un cachorro de dinamita provocando daños al sentido del oído medio.

“Queremos pedir de manera directa al señor (Luis) Arce Catacora, candidato a la presidencia del MAS, y a Evo Morales, jefe de campaña del MAS, que cesen en estas actividades, que dejen de llevar adelante acciones de violencia, están preparando el escenario de violencia que ellos esperan para el día 18 de octubre o particularmente para después de las elecciones con amenazas insólitas de un supuesto fraude”, afirmó Mesa quien anunció que CC por su lado presentará denuncias ante los tribunales departamentales electorales, ante el Tribunal Supremo Electoral y ante el Ministerio Público.